В Эстонии предложили перенести памятник освободителям Нарвы Глава МВД Эстонии Ляэнеметс предложил перенести памятник освободителям Нарвы

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Памятник освободителям города Нарвы в виде советского танка Т-34 следует перенести в другое место, заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. По его словам, не только он, но и власти страны считают монумент символом агрессии, поэтому этот вопрос является не местным, а государственным, передает телекомпания ERR.

Для эстонского государства, с учетом той ситуации, которая сложилась в Европе, сложилась на Украине, танк является символом агрессии <...> Танк — наступательное оружие. По-моему, он плохо подходит на роль памятника, — сказал Ляэнеметс.

При этом он подчеркнул, что вопрос о переносе монумента следует решать без спешки, поскольку для многих он является местом поминовения погибших близких. Памятнику необходимо найти достойное место и его нельзя перемещать тайно, под покровом ночи, отметил Ляэнеметс.

При этом против переноса монумента высказалась мэр Нарвы Катри Райк. По ее словам, он является частью идентичности русскоязычного населения города.

Памятник установлен в местечке Сийвертси на берегу реки Нарова по пути из Нарвы в Нарва-Йыэсуу. Его открытие состоялось 9 мая 1970 года.

Ранее сообщалось, что мэр Риги Мартиньш Стакис ответил отказом на просьбу главы Ленобласти Александра Дрозденко передать России памятник Освободителям Риги. Монумент будет снесен и утилизирован. Его демонтаж обойдется в €2-3 млн.