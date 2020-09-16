В Европе предложили ввести санкции против россиян за поддержку Лукашенко

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Инцидент с отравлением российского оппозиционного политика Алексея Навального является типичным примером поведения РФ на международной арене. Существует тенденция нападения и вмешательства в дела других государств. И эту тенденцию никакой газопровод не изменит, заявила в рамках выступления в Европарламенте глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она обратилась к тем, кто, по её словам, выступает за более тесное сотрудничество с российской стороной. Урсула фон дер Ляйен отметила, что отравление Навального с помощью химического оружия (предположительно, группы...