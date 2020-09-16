В Европе предложили ввести санкции против россиян за поддержку Лукашенко

Депутаты Европарламента предложили внести в санкционный проект по Белоруссии отдельных граждан России, непосредственно выражающих поддержку действующему режиму в Минске. Такое заявление содержится в предложениях по тексту резолюции Европарламента по ситуации в Белоруссии.
Европарламент призывает верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности и Совет изучить возможность включения (в санкционный список. — NEWS.ru) российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Белоруссии, — цитирует РИА Новости документ, опубликованный на сайте Европарламента.
В проекте резолюции предлагается игнорировать итоги выборов в Республике Беларусь от 9 августа, признать Координационный совет оппозиции «временным правительством» страны, потребовать освобождения всех заключённых, задержанных в ходе митингов.
Европарламент повторяет призывы белорусского народа к скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов под международным контролем и в соответствии с международными стандартами, — говорится в проекте резолюции.
Проект был составлен представителями пяти европейских партий, отмечается в сообщении. Голосование по финальному тексту резолюции пройдёт 16 сентября.
Ранее NEWS.ru писал, что Александр Лукашенко заявил о десятилетней подготовке сценария смены власти в Белоруссии странами Запада.
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