В Европе предложили наложить санкции на фигурантов расследования Навального

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Депутаты Европарламента предложили заморозить активы россиян на основании выводов расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Такое предложение содержится в опубликованном ЕП проекте резолюции по ситуации с отравлением российского оппозиционера, пишет РИА Новости.

Внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, — говорится в документе.

Европарламент призвал Совет по иностранным делам занять активную позицию по ситуации с Навальным и рассмотреть возможность ужесточения санкций в отношении РФ в связи со случившимся.

Также они выступили за скорейшее проведение расследования инцидента с участием ООН, ЕС, ОЗХО и Совета Европы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Европарламенте призывали пересмотреть отношения с Москвой в связи с ситуацией вокруг отравления Алексея Навального.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с предложением назвать европейский аналог «акта Магнитского» в честь Навального.

Оппозиционер потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».