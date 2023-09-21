В ЕС сообщили, в каком случае примут меры против Азербайджана Боррель: ЕС примет меры против Баку в случае притеснения армян Карабаха

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На Азербайджане лежит ответственность за соблюдение прав и безопасность армян Карабаха, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, в случае притеснения народа региона ЕС будет готов принять меры против Баку, передает РИА Новости.

Азербайджан несет ответственность за соблюдение прав и обеспечение безопасности армян Карабаха, в том числе права жить в собственных домах, не подвергаясь угрозам и дискриминации <...> Евросоюз готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации, — заявил Боррель.

По словам главы Евродипломатии, речь идет о насильственном перемещении гражданского населения с использованием военных и других средств.

Ранее сообщалось, что азербайджанская сторона в ходе встречи в Евлахе передала армянам Карабаха план по их реинтеграции. Представители региона сообщили, что Карабах нуждается в поставках топлива и гуманитарной помощи.

По словам администрации азербайджанского президента Ильхама Алиева, их просьба была воспринята положительно. Также были обсуждены вопросы восстановления инфраструктуры. В первую очередь Баку планирует наладить системы отопления в детских садах и школах.