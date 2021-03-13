В ЕС намерены начать переговоры по закупке «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/d66576b0-8561-11eb-a17c-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Представители Евросоюза готовы начать переговоры с российской стороной по закупкам отечественной вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Об этом в СМИ сообщили в понедельник, 15 марта.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создан специалистами центра Чумакова). Вакцину уже зарегистрировали более чем в 50 государствах.

В понедельник стало известно, что чиновник, который ведёт переговоры от лица ЕС с производителями препаратов, заявил, что правительства государств Евросоюза намерены начать переговоры с разработчиками «Спутника V».

Для начала переговоров необходимо получение запросов от четырёх стран, — цитирует чиновника агентство Reuters.

Как ранее передавал NEWS.ru, сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ), член бундестага Алис Вайдель надеется, что у вакцины от нового коронавируса «Спутник V», разработанной в РФ, шанс на одобрение в ЕС такой же, что и у других препаратов. Это обеспечивает реальную конкуренцию технологий.

По её словам, члены фракции во время визита в Москву получили «дружеское предложение» поставить себе российскую вакцину.