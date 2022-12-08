В Европе назвали отзыв лицензии у «Дождя» нарушением свободы СМИ в ЕС Европейская ассоциация журналистов назвала отзыв лицензии у «Дождя» нарушением свободы СМИ в ЕС

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Решение властей Литвы по отзыву лицензии и дальнейшему запрету на вещание телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) в стране является недопустимым с точки зрения стандартов свободы медиа в ЕС, сообщили РИА Новости в Европейской ассоциации журналистов (EFJ). Решение было принято 6 декабря, оно вступило в силу в ночь на 8 декабря. Власти Литвы объяснили отзыв лицензии «угрозой национальной безопасности и общественному порядку» со стороны российского телеканала.

Это решение абсолютно непропорционально. Оно является очевидным нарушением европейских стандартов свободы СМИ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Международная федерация журналистов (IFJ) тоже недовольна действиями латвийских властей.

Скандал с «Дождем» начался 2 декабря после увольнения ведущего Алексея Коростелева, который в эфире телеканала заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами». Причиной стало высказывание журналиста, который попросил присылать сообщения о ситуации в армии на почту «Дождя». Коростелев выразил надежду, что этим оппозиционное СМИ поможет создать благоприятные условия для солдат, в результате латвийские и украинские соцсети обвинили телеканал в поддержке СВО.

Вслед за Коростелевым об уходе с «Дождя» объявили журналисты Маргарита Лютова и Владимир Роменский, а позже уволилась девушка ведущего Дарина Лукутина, занимавшая должность продюсера телеканала.