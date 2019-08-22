https://static.news.ru/photo/322ae996-c4af-11e9-938e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В День флага РФ, который отмечается 22 августа, неизвестные подняли российский триколор на центральной площади Донецка. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Его водрузили на стелу рядом с памятником Ленину, где ранее размещался флаг Донецкой народной республики. Российские флаги также появились над куполом библиотеки им. Крупской и зданием Народного совета ДНР.

Ранее украинский флаг был поднят в Крыму. Глава крымской украинской общины Анастасия Гридчина заявила, что члены организации, которую она возглавляет, не поднимали флаг в Судаке, ранее писал News.ru.