В День флага РФ, который отмечается 22 августа, неизвестные подняли российский триколор на центральной площади Донецка. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Его водрузили на стелу рядом с памятником Ленину, где ранее размещался флаг Донецкой народной республики. Российские флаги также появились над куполом библиотеки им. Крупской и зданием Народного совета ДНР.
Ранее украинский флаг был поднят в Крыму. Глава крымской украинской общины Анастасия Гридчина заявила, что члены организации, которую она возглавляет, не поднимали флаг в Судаке, ранее писал News.ru.