В ДНР сообщили об уничтожении беспилотника ВСУ, направлявшего обстрелы

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Военные самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как передаёт Донецкое агентство новостей со ссылкой на замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ использовали беспилотник для корректировки миномётного огня по посёлку Луганское, расположенному к югу от Донецка.

Во время обстрела поселка Луганское украинские боевики осуществляли корректировку огня 120-мм минометов с помощью беспилотника «Мэвик-2», который был уничтожен слаженными действиям подразделений противовоздушной обороны Народной милиции ДНР, — сказал Басурин.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, украинская армия выпустила по посёлку Луганское восемь мин калибра 120 мм.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отметил, что информация о возможном наступлении Вооружённых сил Украины в Донбассе является не более чем психологической атакой. По его словам, ситуация в Донбассе действительно обострилась, но остаётся под контролем. Данилов не увидел ничего критического в том, что увеличилось количество обстрелов.

Как писал NEWS.ru, украинская сторона нарушает режим прекращения огня только по одной причине — это деньги. ВСУ необходимо демонстрировать западным кураторам и украинскому командованию, что обстрелы не прекращаются, иначе денег не будет, пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.