https://static.news.ru/photo/2947c4f0-49bd-11ea-be90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщили о гибели 4,9 тысячи человек в Донбассе, в том числе 81 ребёнка.

С начала вооружённого конфликта в ДНР погиб 4901 человек, в том числе 81 ребёнок, — цитирует «Интерфакс» сообщение омбудсмена самопровозглашённой республики.

По данным ДНР, с начала 2020 года в боевых действиях погибли шесть ополченцев, ещё столько же были ранены.

Как писал ранее NEWS.ru, более десяти стран присоединились к акции самопровозглашённой Донецкой народной республики «Ангелы», которая проходила 3 июня 2019 года. Она была посвящена памяти погибших в ходе конфликта в Донбассе детей.