В ДНР назвали лучшую дату для референдума о вхождении в состав России Глава ОП ДНР Кофман: референдум о присоединении к России лучше провести 4 ноября

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Глава Общественной палаты (ОП) ДНР Александр Кофман заявил, что лучшая дата для проведения референдума о вхождении республики в состав России — 4 ноября. В эфире телеканала «Россия-24» он объяснил выбор даты тем, что в этот день будет праздноваться всероссийский государственный праздник Дня народного единства.

Мне очень нравится символизм 4 ноября как Дня народного единства. Мне кажется, что референдум, проведенный в этот день, четко покажет народное единство Донбасса, освобожденных территорий Украины — Херсонской и Запорожской областей — и России, — заявил Кофман.

Он отметил, что голосование не пройдет за один день в связи со сложной ситуацией с непрерывными обстрелами ДНР со стороны ВСУ.

Учитывая сложности, на которые нас обрекла Украина, непрекращающиеся обстрелы и прочее, наверняка, это голосование будет многодневным, — резюмировал Кофман.

Ранее сообщалось, что представители ОП ДНР попросили главу республики Дениса Пушилина и Народный совет о немедленном проведении референдума по вхождению в состав России. В свою очередь Кофман в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что после присоединения Донбасса к РФ европейские государства, поддерживающие Киев, будут «участвовать в геноциде граждан Российской Федерации».