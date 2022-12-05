В ЦБ Венгрии заявили о кризисе из-за экономической политики страны Глава ЦБ Венгрии Матолчи: страна находится на грани кризиса

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Глава Нацбанка Венгрии Дьердь Матолчи заявил, что государство находится на грани кризиса. По его мнению, в 2023 году инфляция в стране достигнет 15-18% и станет самой высокой в Евросоюзе. В этой связи он призвал правительство изменить экономическую политику. Заявление Матолчи прозвучало на заседании экономической комиссии в парламенте, видео транслировал телеканал RTL.

Необходимо принять, что венгерская экономика в ситуации на грани кризиса. Необходимо принять, что наши финансовые и макроэкономические показатели находятся на первом-втором месте с конца в ЕС. В будущем году они будут самыми худшими, потому что ожидаемая инфляция в 15-18% будет самой высокой в ​​ЕС, — сказал глава Нацбанка.

Он подчеркнул, что если в стране продолжат проводить «текущую экономическую политику», в скором времени последуют стагнация и стагфляция. По мнению Матолчи, на сегодняшний день ситуацию еще можно изменить, но в следующем году будет уже поздно. Он также отметил, что 80% инфляции в Венгрии были вызваны взрывом цен на энергоносители, произошедшем во второй половине 2021 года.

Венгерский национальный банк просит и требует, чтобы венгерское правительство вернулось на путь восстановления равновесия и снова «выиграло» десятилетие, — добавил Матолчи

Под этим он имел в виду социальные реформы предыдущих правительств премьер-министра страны Виктора Орбана, которые проводились с 2010 года, отмечает телеканал.

Ранее госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в Министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер заявил, что страна не намерена заниматься подготовкой военнослужащих Украины. По его словам, это лишь усугубит конфликт в соседней стране.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа все больше вовлекается в конфликт на Украине. По его мнению, завершение боевых действий поможет остановить экономический и энергетический кризис. Как добавил Орбан, Венгрия заинтересована в сотрудничестве Запада и Востока, а отказывающиеся от него «всегда будут проигрывать».