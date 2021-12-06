В бундестаге отвергли шантаж России «Северным потоком — 2» из-за Украины

Депутат бундестага от фракции СвДП Александр Ламбсдорф отверг вариат давления на РФ угрозой приостановки проекта "Северный поток - 2" в случае вторжения на Украину. Наиболее подоходящим способом урегулирования ситуации являются дипломатические переговоры. Об этом парламентарий заявил в интервью изданиям медикгруппы Funke, передаёт Oldenburger Onlinezeitung.

По словам Ламбсдорфа, наиболее подходящим способом "не допустить усиления давления России на своих соседей" являются дипломатические переговоры.

Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, также могут быть четко изложены за закрытыми дверями, - подчеркнул депутат.

Ранее в Белом доме заявили о том. что США готовы нанести «экономический вред» РФ, если та нападёт на Украину. В настоящее время по этому поводу ведутся активные консультации с европейскими партнёрами. При этом в американской администрации отметили, что Штаты не планируют применение военной силы в качестве ответной реакции на возможные действия Кремля.

США не исключают введения новых санкций против Москвы для сдерживания «вторжения» России на Украину. Ограничительные меры коснутся «близкого окружения президента РФ Владимира Путина» и предусматривают отключение страны от системы SWIFT. Кроме того, под действие санкций могут подпасть российские энергетические компании.