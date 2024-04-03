В британской тюрьме избили детоубийцу Daily Star: в британской тюрьме избили детоубийцу

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

В Великобритании детоубийцу избили в тюрьме до полусмерти, сообщает The Daily Star. Отмечается, что после нападения на его лбу остался отпечаток обуви.

Крейга Джеймисона в 2010 году приговорили к 16 годам за убийство его четырехмесячной Эбби. Сообщается, что 19 марта на него напали, и кроме отпечатка обуви на лбу, он остался со сломанной ногой и синяком под глазом.

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