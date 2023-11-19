Жителя Удмуртии задержали по подозрению в убийстве двоих детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи СК РФ по Удмуртской Республике задержали мужчину, подозреваемого в убийстве собственных детей, сообщили в региональном управлении ведомства. По данным правоохранителей, задержанный зарезал семилетнего сына и трехлетнюю дочь из-за неприязни к жене, с которой находился в процессе развода.

В рамках расследования уголовного дела принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Следователем готовятся материалы для предъявления задержанному обвинения и ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Следствие установило, что утром 18 ноября в Кезском районе 29-летний отец ударил ножом спящих детей, в результате полученных травм они скончались. После этого мужчина сбежал и позже был задержан в лесу. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двоих малолетних.

Ранее СУ СК по Курской области возбудило уголовное дело о тройном убийстве в отношении местного жителя, который зарезал мать, жену и дочь. По данным ведомства, причиной преступления стали «внезапно возникшие неприязненные отношения» в семье. Сейчас мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.