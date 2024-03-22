Задушила и легла рядом с трупами: как мать на Урале убила «одержимых» детей

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Суд Екатеринбурга вынес решение по делу женщины, которая в 2022 году убила троих собственных детей. Свой поступок она объяснила «изгнанием бесов». Что известно об этой истории, как наказали детоубийцу, каковы обстоятельства трагедии?

Как наказали мать, убившую своих детей в Екатеринбурге

22 марта Свердловский областной суд в Екатеринбурге провел последнее заседание по делу об убийстве матерью троих детей. В декабре 2022 года 37-летняя Анастасия Петрова задушила полугодовалую дочь и сыновей 10 и 15 лет. Трагедия произошла в ЖК «Бажовский».

В суде сообщили: согласно заключению врачей, женщина нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице. По мнению специалистов, она не осознавала, что делала.

«Как полагает следствие, женщине казалось, что в детей вселились бесы. Уголовное дело в суд поступило с ходатайством об освобождении Анастасии Петровой от уголовной ответственности и назначении ей принудительных мер медицинского характера», — добавили представители дворца правосудия.

Как мать убила детей в Екатеринбурге

В день убийства Петрова осталась с двумя сыновьями и дочерью одна в съемной квартире на улице Бажова. Она отправила мужа Вячеслава к его родителям в Верхний Уфалей.

Женщина задушила дочь Анну, подростков Германа и Глеба поясом от халата. После этого она отправила СМС родственникам, в котором сообщила, что убила своих детей. Совершив преступление, Петрова легла с трупами на кровать.

«Подошла к коляске, где спала дочь, обвернула пояс вокруг шеи и стала тянуть за концы пояса, перекрыв доступ кислорода. Дождавшись, когда дыхание дочери прекратилось, она убрала пояс с шеи и направилась к кровати, где спал 10-летний сын. Подойдя к мальчику, она также обвернула пояс вокруг шеи и стала тянуть за концы», — говорится в показаниях женщины.

Затем Анастасия разбудила старшего сына и сделала ему предложение: или «отправиться в рай с ней, братом и сестрой», или остаться «с отцом и его бесами». 15-летний подросток согласился «отправиться в рай». Он лег на пол, а мать задушила его.

Детей похоронили в Верхнем Уфалее в одной могиле и под одним крестом с тремя именными табличками.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как Петрова объяснила свои действия

Изначально женщина заявила, что убила детей в ходе обряда «изгнания бесов». Об этом она писала в записках в день трагедии.

Однако на суде Петрова выдвинула уже другую версию событий. По словам женщины, ее долгое время «опаивали наркотиками». Она не исключала, что это мог быть ее супруг. В связи с этим, говорила Петрова, с ней стали происходить странные вещи, в частности, она начала слышать «голоса, которые призывали ее убить детей». Также женщина заявляла, что муж заставлял ее «петь молитвы, водить хороводы и бить друг друга, чтобы изгнать бесов».

Отец Петровой Владимир Демин выдвигает свою версию произошедшего. По его словам, супруг Анастасии хотел избавиться от нее, чтобы сохранить детей за собой.

«Настя заявляет в записке: „Бывший муж — дьявол во плоти“, то есть все решено и сказано. Он понял: это потери — часть имущества в пользу жены с тремя детьми плюс алименты. Она писала даже в записке „бывший муж“. То есть у них было решено, что бывший. <...> При разводе он хотел избавиться от жены, чтобы сохранить за собой детей. Потому что при разводе, сами знаете, почти сто процентов детей остается с матерью. Я думаю, он дал ей смертельную дозу мочегонного. И это обернулось такой трагедией. Я виню в этом ее мужа-наркомана», — цитирует мужчину E1.RU.

Что известно об этой семье

Анастасия Петрова — дочь настоятельницы женского монастыря в городе Козельске Калужской области. В детстве родители развелись, Анастасию стал воспитывать отец. Затем они перебрались жить в Верхний Уфалей, где девушка познакомилась со своим будущим мужем — полицейским Вячеславом Петровым. Пара обручилась в 2004 году. Через 13 лет Петровы с двумя сыновьями перебрались жить в Екатеринбург.

В 2018 году Вячеслав вышел на пенсию по выслуге лет. Последним его местом службы стало Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) городского УМВД, где он был заместителем начальника. Но найти новую работу так и не удалось, поэтому приходилось жить на пенсию.

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