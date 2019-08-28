Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

У берегов Уэльса перехватили яхту, на борту которой может находиться до 750 кг кокаина. Специалисты пока обнаружили на судне 250 кг наркотиков, стоимость такой партии на чёрном рынке достигает 20 млн фунтов стерлингов.

Яхту продолжают обыскивать, сообщается в пресс-релизе на сайте Национального криминального агентства Великобритании. 

В связи с обнаружением наркотиков были арестованы двое находившихся на судне мужчин. Они находятся под стражей, их допрашивают. Ещё четыре человека по этому делу были арестованы в Ливерпуле и Лофборо. После допросов их отпустили под залог до конца сентября.

В Великобританию яхта следовала из Южной Америки.

Ранее News.ru сообщал, что в порту Гамбурга изъяли полторы тонны кокаина. Наркотики были спрятаны в контейнере, прибывшем из Бразилии.

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