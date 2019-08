Яхту продолжают обыскивать, сообщается в пресс-релизе на сайте Национального криминального агентства Великобритании.

В связи с обнаружением наркотиков были арестованы двое находившихся на судне мужчин. Они находятся под стражей, их допрашивают. Ещё четыре человека по этому делу были арестованы в Ливерпуле и Лофборо. После допросов их отпустили под залог до конца сентября.