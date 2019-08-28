https://static.news.ru/photo/0ffdcaa2-c994-11e9-a6d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: nationalcrimeagency.gov.uk

У берегов Уэльса перехватили яхту, на борту которой может находиться до 750 кг кокаина. Специалисты пока обнаружили на судне 250 кг наркотиков, стоимость такой партии на чёрном рынке достигает 20 млн фунтов стерлингов.

Яхту продолжают обыскивать, сообщается в пресс-релизе на сайте Национального криминального агентства Великобритании.

В связи с обнаружением наркотиков были арестованы двое находившихся на судне мужчин. Они находятся под стражей, их допрашивают. Ещё четыре человека по этому делу были арестованы в Ливерпуле и Лофборо. После допросов их отпустили под залог до конца сентября.

More than 250 kilograms of cocaine have been seized and six people arrested, after an NCA investigation led to the interception of a yacht off the coast of Wales.



Read the full story https://t.co/h0FgCmZCRr pic.twitter.com/lJ5C8mIJlQ — National Crime Agency (@NCA_UK) August 28, 2019

В Великобританию яхта следовала из Южной Америки.

Ранее News.ru сообщал, что в порту Гамбурга изъяли полторы тонны кокаина. Наркотики были спрятаны в контейнере, прибывшем из Бразилии.