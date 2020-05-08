В Берлине задержали участников акции против антиэпидемиологических мер

https://static.news.ru/photo/c46681d2-920c-11ea-9eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/Global Look Press

Полиция Берлина задержала 30 человек, принявших участие в акции возле бундестага.

Собравшиеся выступили против антиэпидемиологических мер властей. На участие в акции было заявлено не более 50 человек, однако собралось гораздо больше. Полицейские несколько раз просили собравшихся соблюдать дистанцию по отношению друг к другу, но они не реагировали, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Берлина приступят к поэтапному возобновлению работы предприятий сферы услуг. В частности, с 9 мая откроются магазины, а с 15 мая начнут работать рестораны.