В Берлине бывший учитель получил пожизненный срок за каннибализм

Немецкий суд приговорил 42-летнего жителя столицы к пожизненному заключению за убийство инженера и последовавший за этим акт каннибализма, сообщает BBC. По информации издания, инцидент произошёл в 2020 году, после того как мужчины списались на сайте знакомств и встретились в квартире подсудимого. Останки электротехника были найдены в парке недалеко от места жительства каннибала.

42-летний Штефан Р. убил инженера-электрика для того, чтобы воплотить в реальность свои каннибальские фантазии, — передает слова судьи BBC.

Согласно расследованию, мать жертвы заявила о пропаже сына за несколько недель до происшествия. Штефан, также известный под псевдонимом CanOpener79 (дословно — Консервный Нож 79), был активным пользователем форумов, на которых обсуждался каннибализм. В его квартире нашли пилу по костям и нож мясника.

Он утверждал, что обнаружил труп инженера утром после полового акта и в панике решил избавиться от тела, разбросав его части по району Панков, где преступник работал учителем в частной школе. Адвокат Штефана добивался снятия обвинений в каннибализме, подчёркивая, что «фантазии не являются преступлением».

Подозреваемый был арестован в ноябре 2020 года, после обнаружения костей жертвы, на которых не было плоти, что натолкнуло правоохранительные органы на каннибальские мотивы преступления.

В ноябре же прошлого года полиция Санкт-Петербурга поместила под стражу двоих жителей города после того, как из багажника их автомобиля выпал труп на трассе под Сортавалой. Уроженец Луганской области сознался в каннибализме и заявил во время допроса, что давно хотел попробовать человеческое мясо.