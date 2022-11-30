Украинским военным разрешили проходить обучение в Чехии Парламент Чехии одобрил обучение украинских военных в стране

Фото: Josef Vostarek/CTK/Global Look Press

Депутаты парламента Чехии одобрили пребывание украинских военных в стране на время обучения, передает Чешское радио. Против этой инициативы выступили представители движения «Свобода и прямая демократия». В общей сложности 800 украинских военных поучаствуют в обучениях. Уточняется, что занятия пройдут на территории полигона Либава.

Депутаты парламента большинством голосов приняли решение о том, чтобы разрешить украинским военным пребывание в Чехии с целью их обучения. Занятия будут проводиться на территории полигона Либава (на северо-востоке страны), до конца 2023 года состоятся пять четырехнедельных курсов, в которых примут участие в общей сложности 800 украинских военнослужащих, — отмечается в сообщении радио.

Военным из Чехии также разрешили участвовать в подготовке коллег из ВСУ в других странах. На эти цели Чехия выделит примерно 55 человек. Также в парламенте одобрили, в частности, отправление своих солдат в Косово (речь идет о 40 военных полицейских) и продолжение участия в миссии НАТО в Ираке на 2023 и 2024 годы.

Ранее сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш заявил, что украинские военные теряют инициативу на фронте из-за нехватки вооружения. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о боеприпасах для артиллерии и ракетных войск.

Также специалист отметил, что армия ВСУ сильно измотана. По его словам, бойцы потратили значительное количество ресурсов для попыток контрнаступления.