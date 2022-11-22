В Чехии объяснили, почему ВСУ теряют инициативу на фронте iDNES: ВСУ теряют инициативу на фронте из-за нехватки вооружения

Фото: МО Украины

Украинские военные теряют инициативу на фронте из-за нехватки вооружения, заявил в беседе с iDNES сотрудник Университета обороны Брно Зденек Петраш. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о боеприпасах для артиллерии и ракетных войск. Также специалист отметил, что армия ВСУ сильно измотана.

В настоящее время наблюдается заметное снижение динамики проведения операции, а значит, и инициативы со стороны Украины. Это связано со значительной усталостью войск, а также нехваткой оружия и боеприпасов, особенно боеприпасов для артиллерийских и ракетных войск, — утверждает Петраш.

По его словам, бойцы ВСУ потратили значительное количество ресурсов для попыток контрнаступления, а потому они будут ожидать новых поставок иностранной помощи.

Ранее газета Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что итальянские власти приостановили рассмотрение нового, шестого по счету декрета об отправке оружия на Украину. Как сообщается, приостановка связана с необходимостью согласовать списки вооружения с НАТО и вникнуть в детали военных запросов Украины. При этом собеседники заверили журналистов, что поддержка Киева продолжится.

Сообщается, что Италия не обладает достаточным количеством зенитных ракетных комплексов SAMP-T, запрошенных Украиной, поэтому в случае их отправки Киеву Рим может лишиться своей системы защиты. Еще одна проблема заключается в том, что итальянские власти еще не до конца поставили вооружения, перечисленные в четвертом и пятом декретах.