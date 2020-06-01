Украинский суд арестовал участников перестрелки под Киевом

https://static.news.ru/photo/7dc55b74-a41b-11ea-af58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе работы над уголовным делом о перестрелке в городе Бровары Киевской области. По его словам, суд принял решение о заключении под стражу в отношении 20 участников инцидента.

Все они будут находиться в заключении в течение 60 суток, написал он в Facebook. Ещё двоим подозреваемым обвинения предъявили заочно.

На очереди — организаторы преступления, — подчеркнул глава МВД.

Как писал NEWS.ru, в Броварах Киевской области в результате конфликта со стрельбой получили ранения три человека. Конфликт произошёл между легальными и нелегальными перевозчиками.

Три человека были ранены из травматического оружия. У задержанных изъяли охотничье и травматическое оружие. При этом его владельцев лишат права на владение им.