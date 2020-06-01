Украинский суд арестовал участников перестрелки под Киевом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе работы над уголовным делом о перестрелке в городе Бровары Киевской области. По его словам, суд принял решение о заключении под стражу в отношении 20 участников инцидента.
Все они будут находиться в заключении в течение 60 суток,
На очереди — организаторы преступления, — подчеркнул глава МВД.
Как писал NEWS.ru, в Броварах Киевской области в результате конфликта со стрельбой получили ранения три человека. Конфликт произошёл между легальными и нелегальными перевозчиками.
Три человека были ранены из травматического оружия. У задержанных изъяли охотничье и травматическое оружие. При этом его владельцев лишат права на владение им.
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