Украинский статус кандидата в ЕС назвали «политической победой» Зеленского Политолог Кортунов: статус кандидата Украины в ЕС — это скорее политическая победа Зеленского

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Владимир Зеленский

Пока что вопрос о вступлении Украины в Евросоюз не стоит, но даже рекомендация Еврокомиссии предоставить ей статус кандидата является крупным шагом, заявил NEWS.ru генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он напомнил, что даже статус кандидата не гарантирует Украине вступление в организацию, так как нужно добиться одобрения всех членов ЕС, у которых разные мнения на этот счет. Тем не менее подобное решение Еврокомиссии можно считать политической победой президента Украины Владимира Зеленского.

Сейчас речь идет только о том, чтобы, грубо говоря, поставить Украину в очередь. Вопрос о фактическом членстве будет решаться по мере готовности Украины выполнить все требования, которые предъявляются потенциальным членам. Это не вопрос ближайшего будущего. Сейчас даже говорить об этом было бы странно, потому что мы не знаем, какой будет украинская государственность, какова будет политическая система страны, географические границы, демография с учетом миллионных беженцев в Европу. Пока говорить об этом сложно. Поэтому статус кандидата — это скорее политическая победа Зеленского, чем дорожная карта по вступлению, — объяснил Кортунов.

Он добавил, что о вступлении Украины в ЕС можно будет говорить, когда закончится конфликт, согласуют план постконфликтного восстановления Украины и будут решены такие задачи, как борьба с коррупцией, верховенство права, независимые юридическая, правовая, судебная системы, ограничение власти олигархов.

Там много проблем, их хватит на долгие годы. В ближайшие три — пять лет рассчитывать на то, что Украина вступит в ЕС, было бы, наверно, слишком оптимистично, — подытожил Кортунов.

Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Лидеры блока намерены обсудить этот вопрос в Брюсселе 23–24 июня, решение о предоставлении статуса должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. При этом Киеву нужно выполнить ряд условий, в частности по верховенству права и борьбе с коррупцией.