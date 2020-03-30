https://static.news.ru/photo/f0d39566-72c2-11ea-bd7f-fa163e074e61_660.jpg Денис Шмыгаль Фото: Фото: Денис Шмигаль/facebook.com

Украина без поддержки международных финансовых организаций упадёт в пропасть финансового дефолта. Такое мнение высказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придётся просто упасть в такую, не знаю, пропасть финансового дефолта, — заявил политик в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV.

По его словам, это «страшный сценарий для страны», поэтому власти делают всё, чтобы создать экономическую стратегию преодоления последствий коронавирусной инфекции.

Как писал NEWS.ru, Европейский союз принял решение поддержать Украину в борьбе с коронавирусной инфекцией и выделить стране €80 миллионов. Эти средства являются первым пакетом помощи стране. Данные меры направлены на поддержку здравоохранения, системы социальной помощи и на защиту бизнеса и рабочих мест.