Украинский генерал назвал ошибку Зеленского при оценке мощи России Генерал-майор Кривонос: Зеленский ошибся в том, что ВСУ смогут легко противостоять России

Фото: Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся в том, что ВСУ смогут легко противостоять российской армии, заявил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Фабрика новостей». Он полагает, что именно это и стало причиной последующих неудач ВСУ на фронте.

Помните, в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии, так вот, посмотрите, уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия, — сказал Кривонос.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина, который сообщил, что ЧВК «Вагнер» активно продвигается в Артемовске. Он уточнил, что бойцы берут территории под свой контроль. Так предприниматель отреагировал на жалобы украинских военных на то, что бойцы ЧВК сражаются «как бешеные».

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видеообращение Пригожина, в котором он заявил о близящемся взятии Артемовска под контроль силами ЧВК «Вагнер». По его словам, осталось занять около 20 зданий. При этом Пригожин отметил, что взятие города «не дает ничего» из-за сложной ситуации на флангах. Он посоветовал Минобороны РФ выстраивать новые линии обороны.

Позже стало известно, что артиллерия ЧВК «Вагнер» точным ударом поразила мост через реку, который использовался ВСУ для переброски новых частей. Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что российские силы также усилили свои фланги в Артемовске, а «музыканты» продолжают движение вперед.