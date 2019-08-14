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Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) влилась в Православную церковь Украины (ПЦУ). Таким образом религиозная организация прекратила своё существование.

Соответствующая запись была включена в государственный реестр юридических лиц, предпринимателей и общественных объединений 29 июля 2019 года. В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности на её имя были отозваны, передаёт « Московский комсомолец ».

Ранее News.ru писал, что героизацией нацистской дивизии СС «Галичина» занимается клирик ПЦУ Сергей Ткачук. Об этом заявлил Союз православных журналистов.