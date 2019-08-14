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Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) влилась в Православную церковь Украины (ПЦУ). Таким образом религиозная организация прекратила своё существование.

Соответствующая запись была включена в государственный реестр юридических лиц, предпринимателей и общественных объединений 29 июля 2019 года. В связи с ликвидацией УАПЦ все доверенности на её имя были отозваны, передаёт «Московский комсомолец».

Ранее News.ru писал, что героизацией нацистской дивизии СС «Галичина» занимается клирик ПЦУ Сергей Ткачук. Об этом заявлил Союз православных журналистов.

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