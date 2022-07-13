Украинок 14 профессий обязали встать на воинский учет Представительниц 14 специальностей на Украине обязали встать на воинский учет с 1 октября

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Украинские женщины, получившие образование в области химии, медицины, телекоммуникаций, IT и ряда других направлений, должны с 1 октября встать на учет в военкоматах, пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минобороны Украины. Агентство сообщает, что, по мнению юристов, данные профессии родственны соответствующими военно-учетными специальностями.

В перечень вошли 14 специальностей. Это химия, биология, программное обеспечение и информационные технологии, телекоммуникации, а также метрология и науки о Земле, включая географию, физику и астрономию. Также учет касается специалистов в сфере пищевых технологий, легкой промышленности, медицины, психологии, фармацевтики и ветеринарии. В списке и экономические направления, такие как налогообложение, банковское дело и страхование.

В конце прошлого года сообщалось, что на Украине под воинский учёт попадут беременные и женщины с маленькими детьми. Согласно инициативе, будет введён новый список профессий, представительницы которых будут должны встать на военный учёт, несмотря на их статус материнства. В апреле беременных женщин-военнослужащих освободили от мобилизации.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что безопасность и оборону страны обеспечивают более миллиона человек. По его словам, в состав входят Вооруженные силы Украины — до 700 тысяч человек, Национальная полиция — до 100 тысяч, Нацгвардия — до 90 тысяч, а также пограничники — до 60 тысяч человек.