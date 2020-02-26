https://static.news.ru/photo/97233040-589a-11ea-99fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывшему депутату Верховной рады Алексею Журавко пожаловались на агрессию со стороны поляков. По его словам, житель республики оскорбил украинца из-за ситуации со вспышкой коронавируса нового типа.

Политик сообщил, что его друга, работающего в Варшаве, обругали в одном из баров города. Экс-парламентарий не назвал имя товарища ради его же безопасности.

Мужчина рассказал, что жизнь заробитчан в Польше ухудшилась из-за поддержки Киевом Бандеры и других пособников нацистов, а также после эвакуации украинцев из Китая, где зафиксировали вспышку коронавируса нового типа. Текст письма опубликован на странице Журавко в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал действия украинских властей при доставке эвакуированных из Китая граждан на карантин. Автобусы с прилетевшими попытались силой остановить жители Полтавской области, писал NEWS.ru.

Он усомнился в компетентности министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, обвинил государство в неспособности противодействовать как эпидемии коронавируса COVID-19, так и панике, которая привела к протестам против создания карантинных зон.