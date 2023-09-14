Украина разрабатывает беспилотники и роботизированное оружие

Фото: МО Украины

Украина ведет разработку ряда новых беспилотных аппаратов и роботизированного оружия, заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью испанской газете Mundo. Он уточнил, что недавно были проведены испытания 25 новых моделей такой техники.

Мы работаем над разработкой нескольких новых беспилотных систем и роботизированного вооружения, — заявил Борняков.

По информации газеты, эти испытания состоялись в конце августа в присутствии вице-премьера Украины Михаила Федорова.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявляли, что с начала боевых действий Киев приобрел для нужд ВСУ тысячи беспилотных летательных аппаратов местного производства. Ведомством приобретались беспилотники 28 различных моделей, включая барражирующие боеприпасы, FPV-дроны и БПЛА самолетного типа.

Ранее министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в стране началось строительство завода по производству дронов «Байрактар». По его словам, после нескольких лет разговоров возведение предприятия стартовало «на деле, а не только на меморандумах». В конце апреля Камышин сообщил, что Киев заключил три контракта с турецким производителем беспилотников Baykar.