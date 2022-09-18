Украина ответила румынскому дипломату на призыв поделиться территориями Посольство Украины: слова экс-главы румынского МИД об украинских территориях неприемлемы

Фото: Социальные сети

Высказывания бывшего главы МИД Румынии Адрея Марги о том, что Украина должна отдать часть своей территории России, Румынии, Венгрии и Польше являются неприемлемыми. Об этом заявили в посольстве Украины в Бухаресте. Сообщение соответствующего содержания опубликовано на странице диппредставительства в Twiter.

Сожалеем, что Андрей Марга <...> выступает с заявлениями, ставящими под сомнение базовые принципы международного права, в частности нерушимости границ. Обеспечение полного уважения этих принципов — основа безопасности и стабильности на континенте, — говорится в заявлении.

В диппредставительстве подчеркнули, подобные заявления «неприемлемы при любых обстоятельствах».

Особенно вопиющим отклонением в то время, когда Украина героически защищает свою независимость и безопасность всей Европы, — заявили в посольстве.

Ранее экс-глава МИД Румынии Андрей Марга (занимал этот пост с мая по август 2012 года) заявил, что Украина должна отдать свои территории Венгрии, Румынии, Польше и России. По мнению дипломата, Украина находится «в неестественных границах». Он полагает, что Киев должен уступить Закарпатье — Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии, Донбасс и Крым — России. Иначе конфликтная ситуация будет лишь усугубляться.