В Румынии призвали Украину отдать свои территории Экс-глава МИД Румынии Марга: Украина должна отдать часть своих территорий

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Украина должна отдать свои территории Венгрии, Румынии, Польше и России, заявил экс-глава МИД Румынии Андрей Марга на презентации своей книги, передает URA.RU. По его мнению, если этого не сделать, то начнется война.

Скажу прямо, со всей ответственностью. Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории. Венгрии — Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, а России — Донбасс и Крым. Это территории других стран. Иначе будет конфликт, — заявил Марга.

Ранее стало известно, что представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко призвал венгерское правительство исправить учебник по географии для восьмого класса. В пособии говорится, что Карпаты являются «единственными высокими горами» на Украине, «у подножия которых выстроились исторические венгерские города».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ приложила немало усилий, чтобы вытащить Крым и Севастополь «из того унизительного положения, в котором они находились» в составе Украины.