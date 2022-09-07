Киев потребовал от Венгрии исправить учебник по географии Представитель МИД Украины Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии

Представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко в своих социальных сетях призвал венгерское правительство исправить учебник по географии для восьмого класса. Как передает РИА Новости, недавно появилась информация, что в пособии Карпаты названы «единственными высокими горами» на Украине, «у подножия которых выстроились исторические венгерские города».

Украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике​, — написал Николенко.

В украинских СМИ формулировку расценили как попытку «лишить Украину суверенитета над крымскими горами».

Кроме того, в пособии на одной из страниц расположен рисунок, на котором украинский флаг разрывают русский медведь и мужчины с символикой США и ЕС. Под изображением написан вопрос «Кому должна принадлежать Украина?».

Россия неоднократно напоминало, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом, демократическим путем проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».