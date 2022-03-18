Путин: Крым надо было вытащить из унизительного положения

Путин: Крым надо было вытащить из унизительного положенияПутин: крымчане поступили правильно, поставив жёсткий барьер на пути неонацистов
Крым надо было вытащить из того унизительного состояния, в котором он находился, не будучи в составе России, сказал президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданами страны на московском стадионе «Лужники». По его словам, Россия многое сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь. На арене проходит митинг-концерт, посвящённый воссоединению Республики Крым с Россией.
Президент также отметил, что крымчане поступили правильно, поставив жёсткий барьер на пути неонацистов.
Россия немало сделала, чтобы поднять Крым и Севастополь, их надо было вытащить из того унизительного положения, в котором они находились в составе другого государства, — сказал глава государства.
По данным ГУМВД, на митинг-концерт в Москве пришли более 200 тысяч человек. Стадион также посетил мэр столицы Сергей Собянин, который поблагодарил граждан, посетивших мероприятие.