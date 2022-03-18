Путин: Крым надо было вытащить из унизительного положения

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На митинг-концерт в Москве в честь воссоединения Республики Крым с Россией пришли более 200 тысяч человек, сообщили РИА Новости в ГУМВД РФ. Мероприятие на большой спортивной арене «Лужники» началось в 15:00 мск.

На территории «Лужников» находится более 203 тысяч человек: свыше 95 тысяч из них на стадионе и более 100 тысяч рядом с ним, — сообщили в пресс-службе ведомства. Митинг-концерт проходит по...