Украина назвала условие возобновления поставок воды в Крым

https://static.news.ru/photo/f5fee666-bb10-11eb-830e-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Поставки воды из Днепра в Крым возобновятся только после «демилитаризации и деоккупации» полуострова, заявил в беседе с «Укринформ» пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко. По его словам, вся вода в регионе потрачена армией РФ.

Чиновник отказался возложить на Киев ответственность за блокировку Северо-Крымского канала. Политик отметил, что «в соответствии с нормами международного права» теперь обеспечивать данную территорию ресурсами обязана Россия.

Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После воссоединения полуострова с РФ в 2014-м Киев прекратил водоснабжение республики. Вопрос поставок ресурса решался за счёт подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, за последний год изрядно обмелевших из-за недостаточного количества осадков.

Из-за трудной ситуации с водой в некоторых районах Крыма ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение в Симферополе, главным образом, теперь ориентировано на артезианские источники. Кабмин РФ подготовил комплексную программу надёжного водоснабжения региона.

Ранее сообщалось, что первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове завершается подготовка иска к Украине о взыскании убытков, причинённых водной блокадой. Глава рабочей группы по оценке ущерба отметил, что сумма в настоящий момент составляет 1,47 трлн рублей.

Водная блокада Крыма является верным способом заставить РФ вернуть полуостров. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По мнению политика, если Киев возобновит подачу воды, это фактически станет признанием Крыма частью РФ.