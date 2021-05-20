Водная блокада: Крым готовит Киеву иск на 1,5 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/0cedf44e-b9ee-11eb-af55-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что на полуострове завершается подготовка иска к Украине о взыскании ущерба, причинённого водной блокадой, сообщает РИА Новости.

Глава рабочей группы по оценке ущерба отметил , что сумма ущерба в настоящий момент составляет 1,47 трлн рублей.

Процесс идёт. Мы подходим к финишу в части подготовки иска в судебные инстанции Республики Крым о взыскании ущерба, который понёс Крым от водной блокады, устроенной Украиной, — пояснил Фикс.

Он добавил, что иск ещё будет обсуждаться на заседании рабочей группы, а затем его передадут в суд.

Ранее стало известно, что заявление бывшего главы МИД Украины Павла Климкина о том, что для возвращения Крыма Киеву следует сохранить водную блокаду полуострова, нужно считать «хайпом». Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.