Киев назвал главную ошибку России по проблеме Донбасса

https://static.news.ru/photo/8332fe72-824b-11eb-b174-96000091f725_660.jpg Алексей Резников Фото: kmu.gov.ua

Граждане России цинично подняли ставки в переговорах по Донбассу, понимая, что Киев ценит жизнь каждого человека, считает вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. По его словам, главной ошибкой Кремля в вопросах Донбасса является непонимание Украины.

Положительная динамика в переговорах с Россией была до июля [2020 года]. Последнее, что было хорошего, — мы договорились о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, и действительно уровень эскалации и огневого контакта значительно уменьшился. Мы перестали терять человеческие жизни. С того момента прошло более 200 дней, но в последнее время снова наблюдаем увеличение уровня эскалации, точечные выстрелы, дистанционные минирования, снова гибнут наши люди. Начало страдать даже гражданское население, — цитирует политика портал «Обозреватель».

Чиновник отметил, что Москва блокирует «все позитивные вещи, выступает с речами на всех уровнях, обвиняя Украину в том, что якобы она не выполняет Минские соглашения».

Ранее появилась информация о возобновлении в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) вооружённого противостояния между ВСУ и силами Народной милиции. Бывший представитель ведомства Андрей Марочко заявил, что украинские военные применяют стрелковое оружие и гранатомёты. В зоне обстрела находится действующая школа, местные жители сообщают, что много пуль отлетает рикошетом от стен домов. При этом ВС Украины сообщили, что силовики ЛНР и ДНР начали массированный обстрел позиций ВСУ на линии соприкосновения. Они зафиксировали 21 случай нарушения перемирия за последние сутки. Военные непризнанных республик обстреливали украинских солдат из миномётов, крупнокалиберных пулемётов и гранатомётов.

Война в Донбассе может начаться с нанесения ударов украинской артиллерией. Обстрел будет производиться из орудий калибра свыше 100 мм и систем залпового огня. Такой возможный сценарий развития военных действий спрогнозировал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские информационные ресурсы начали кампанию по обоснованию «вторжения» на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Сайты публикуют материалы, обвиняющие РФ в подготовке провокаций в Донбассе для отправки миротворческого контингента, рассказал в социальных сетях представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.