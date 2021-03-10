Военный эксперт рассказал, с чего начнётся война в Донбассе

https://static.news.ru/photo/1d10d1dc-81f6-11eb-9edb-96000091f725_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Война в Донбассе может начаться с нанесения ударов украинской артиллерией. Обстрел будет производиться из орудий калибра свыше 100 мм и систем залпового огня.

Такой возможный сценарий развития военных действий спрогнозировал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Первый удар нанесёт артиллерия, которой у украинской стороны достаточно, чтобы обстреливать и вести массированный огонь по позициям защитников Донбасса. Сейчас речь идёт об артиллерии калибра свыше 100 миллиметров и системах залпового огня. Сценарий конфликта достаточно прозаический, — цитирует эксперта «Красная весна».

Леонков напомнил, что на Украине сейчас идёт мобилизация вооружённых сил. Наступлению будет предшествовать разведка боем по всей линии фронта. После этого украинская сторона наметит тактические зоны, которые можно будет прорвать на узком участке и выйти на оперативную глубину.

Если Киев всё же сможет ввести на территорию Донбасса технику, то наступление будет идти сразу по нескольким направлениям. Дальше будут предприняты действия по дезорганизации войск, блокировке снабжения и блокированию возможных путей отхода.

Завершающий этап закончится охватом и уничтожением сражающихся батальонов ЛНР и ДНР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские информационные ресурсы начали кампанию по обоснованию «вторжения» на территорию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Сайты публикуют материалы, обвиняющие РФ в подготовке провокаций в Донбассе для отправки миротворческого контингента, рассказал в социальных сетях представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.