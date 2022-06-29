Украина и Евросоюз подписали договор о «транспортном безвизе»

Фото: Friedhelm Adam/imagebroker.com/Global Look press

Украина и Евросоюз подписали соглашение о «транспортном безвизе», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского Министерства инфраструктуры. Договор избавляет украинских перевозчиков от необходимости получения разрешений для осуществления двусторонних и транзитных перевозок товаров в страны ЕС.

Отмечается, что соглашение также позволит избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.

Сегодня в городе Лионе Украина и ЕС подписали соглашение о грузовых перевозках автомобильным транспортом, — говорится в сообщении.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявил, что предоставление Украине статуса кандидата в ЕС ещё не означает начала переговоров о вступлении. Он отметил, что Киеву придётся пройти большой путь и провести огромную работу. Канцлер подчеркнул, что присвоение статуса Украине не означает втягивание остальных участников ЕС в украинский кризис. Он призвал Европу обеспечить безопасность своих граждан в этом вопросе.