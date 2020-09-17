Учёные из Британии вступились за вакцину AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/85b19f08-f8eb-11ea-b476-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Британские учёные из Дженнеровского института Оксфорда, где разрабатывается вакцина для корпорации AstraZeneca, заявили, что болезнь испытуемого вряд ли могла быть связана с введением ему препарата.

Эксперты 17 сентября выпустили памятку, в которой утверждают, что побочные явления в организме человека могут возникнуть при введении ему любой вакцины. Микробиологи отметили, что при исследовании вакцины они несколько раз проводили тесты после возникновения у испытуемых неврологических симптомов в конечностях. Этиология симптомов была неясна, поэтому испытания пришлось поставить на паузу, сообщает ТАСС .

После проведения независимой оценки был сделан вывод о невысокой вероятности наличия связи между наблюдавшимися заболеваниями и вакциной либо о нехватке данных для того, чтобы сделать вывод о наличии или отсутствии связи между симптомами и вакциной, — отметили учёные в памятке.

Более того, как утверждают в Дженнеровском институте, в каждом из случаев регуляторы рекомендовали продолжить испытания вакцины. В данное время за пациентами с побочными явлениями ведётся наблюдение. При этом создатели вакцины не считают странным возникновение даже потенциально летальных эффектов — острой аллергической реакции и синдрома Гийена-Барре, при котором возникает поражение иммунной системы и периферических нервов.

Как сообщал NEWS.ru, 11 сентября Россия приостановила испытания вакцины от корпорации AstraZeneca из-за проблем с её безопасностью. Испытания планировалось проводить на базе НИИ гриппа им. Смородинцева в Санкт-Петербурге.

Сама шведско-британская корпорация остановила испытания ещё 9 сентября, когда у одного из пациентов появились «серьёзные побочные реакции». В России производством вакцины AstraZeneca должна заняться фармацевтическая компания «Р-Фарм» для последующей продажи препарата в 30–50 других стран.