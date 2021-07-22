У британских ВМС остался всего один действующий эсминец

Единственным действующим эсминцем в королевских ВМС Великобритании остался провоцировавший пограничный инцидент в территориальных водах России корабль Defender. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на информацию британского министра по военным закупкам Джереми Квина.
Бритаyские ВМС
Эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.
D Минобороны Великобритании заявили, что никаких выстрелов военные не слышали и шли, якобы не нарушая международного права. Правда позднее в Сети появилось видео британского журналиста, на котором видно, как военнослужащие на эсминце запаниковали и сменили курс после того, как услышали выстрелы.
Ещё позже выяснилось, что разрешение на провокацию выдал лично Борис Джонсон. Из-за предстоящей акции, которую предложили в Минобороны страны, переругались глава оборонного ведомства и глава МИД Доминик Рааб.