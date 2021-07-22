У британских ВМС остался всего один действующий эсминец

Единственным действующим эсминцем в королевских ВМС Великобритании остался провоцировавший пограничный инцидент в территориальных водах России корабль Defender. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на информацию британского министра по военным закупкам Джереми Квина.

Бритаyские ВМС имеют на вооружении всего шесть эсминцев класса Type 45. При этом три из них находятся в доке на техобслуживании, эсминец Dauntless проходит переоборудование, а Diamond испытал технические проблемы во время похода в Индо-Тихоокеанском регионе.

Эсминец Defender вторгся в территориальные воды России 23 июня у мыса Фиолент в Чёрном море. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

D Минобороны Великобритании заявили, что никаких выстрелов военные не слышали и шли, якобы не нарушая международного права. Правда позднее в Сети появилось видео британского журналиста, на котором видно, как военнослужащие на эсминце запаниковали и сменили курс после того, как услышали выстрелы.

Ещё позже выяснилось, что разрешение на провокацию выдал лично Борис Джонсон. Из-за предстоящей акции, которую предложили в Минобороны страны, переругались глава оборонного ведомства и глава МИД Доминик Рааб.