«Британия, что с тобой?»: Соловьёв о попытке спровоцировать Третью мировую
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
03:58, 28 июня 2021
Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Российский телеведущий Владимир Соловьёв обратился к британским властям с вопросом, понимают ли они, что чуть не развязали Третью мировую войну. В своей передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на «России 1» журналист обсудил с гостями историю с провокацией эсминца Defender в Чёрном море.
Он отметил, что Борис Джонсон, который стал премьером только благодаря поддержке кучки его сторонников, всерьёз одобрил провокационную выходку своего военного ведомства. В частности, несколько дней назад стало известно, что Джонсон лично принимал решение по поводу эсминца. Авантюру ему предложил глава Минобороны Бен Уоллес. При этом глава МИД Доминик Рааб был категорически против провокации.
Уже дня четыре как мы с вами могли бы жить в условиях войны. А так как мы с вами находимся в Москве, то, скорее всего, нас с вами уже бы не было. <...> Борис Джонсон мог совершенно спокойно развязать Третью мировую. Важно, что это была бы последняя война, — сказал Соловьёв.
Телеведущий подчеркнул, что британцы намеренно устроили эту акцию, а в доказательство привёл документы, которые «совершенно анекдотичным образом» были выброшены или утеряны Минобороны Великобритании, их нашли прохожие.
Каким-то образом сначала они попали в СМИ, а потом их вернули обратно в военное ведомство, добавил журналист и показал несколько фотографий этих документов.
Россия 1 / youtube
«Британия, что с тобой происходит?» — обратился Соловьёв в властям Соединённого Королевства.
Он отметил, что отговорка офиса Джонсона, что Великобритания не считает эти воды российскими, абсолютно неуместна. Он выразил надежду, что в правительстве страны «не совсем уж идиоты» и понимают, чьи на самом деле эти воды.
21 июня британский эсминец обязали совершить «мирный проход» в территориальных водах России. А 23-го числа в Крыму он намеренно нарушил границу и попал под предупредительный огонь, хотя в Минобороны Великобритании утверждают, что экипаж никакого огня не слышал.
Спустя сутки журналист Би-би-си показал видео с эсминца Defender у берегов Крыма. В ролике видно, что британские военные серьёзно засуетились, когда услышали предупредительные выстрелы российских военных. Самих выстрелов не слышно, но видно, как экипаж забегал, чтобы поскорее покинуть опасную зону.