«Британия, что с тобой?»: Соловьёв о попытке спровоцировать Третью мировую

Российский телеведущий Владимир Соловьёв обратился к британским властям с вопросом, понимают ли они, что чуть не развязали Третью мировую войну. В своей передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на «России 1» журналист обсудил с гостями историю с провокацией эсминца Defender в Чёрном море.

Он отметил, что Борис Джонсон, который стал премьером только благодаря поддержке кучки его сторонников, всерьёз одобрил провокационную выходку своего военного ведомства. В частности, несколько дней назад стало известно, что Джонсон лично принимал решение по поводу эсминца. Авантюру ему предложил глава Минобороны Бен​​ Уоллес. При этом глава МИД Доминик Рааб был категорически против провокации.

Уже дня четыре как мы с вами могли бы жить в условиях войны. А так как мы с вами находимся в Москве, то, скорее всего, нас с вами уже бы не было. <...> Борис Джонсон мог совершенно спокойно развязать Третью мировую. Важно, что это была бы последняя война, — сказал Соловьёв.

Телеведущий подчеркнул, что британцы намеренно устроили эту акцию, а в доказательство привёл документы, которые «совершенно анекдотичным образом» были выброшены или утеряны Минобороны Великобритании, их нашли прохожие.

Каким-то образом сначала они попали в СМИ, а потом их вернули обратно в военное ведомство, добавил журналист и показал несколько фотографий этих документов.

Россия 1 / youtube

«Британия, что с тобой происходит?» — обратился Соловьёв в властям Соединённого Королевства.

Он отметил, что отговорка офиса Джонсона, что Великобритания не считает эти воды российскими, абсолютно неуместна. Он выразил надежду, что в правительстве страны «не совсем уж идиоты» и понимают, чьи на самом деле эти воды.

21 июня британский эсминец обязали совершить «мирный проход» в территориальных водах России. А 23-го числа в Крыму он намеренно нарушил границу и попал под предупредительный огонь, хотя в Минобороны Великобритании утверждают, что экипаж никакого огня не слышал.

Спустя сутки журналист Би-би-си показал видео с эсминца Defender у берегов Крыма. В ролике видно, что британские военные серьёзно засуетились, когда услышали предупредительные выстрелы российских военных. Самих выстрелов не слышно, но видно, как экипаж забегал, чтобы поскорее покинуть опасную зону.