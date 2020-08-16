Турцию призвали немедленно остановить буровые работы в районе Кипра

https://static.news.ru/photo/6d3ca6f8-dfdb-11ea-ae1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Турецкое руководство обязано срочно остановить бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и начать диалог с Евросоюзом для снижения напряжённости в регионе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Я призываю турецкие власти немедленно прекратить эту деятельность и полностью и добросовестно включиться в полноценный диалог с Евросоюзом <...> Заявление Турции о возобновлении буровых работ судном Yavuz в морской зоне Кипра и Египта подпитывает дальнейшую напряжённость и отсутствие безопасности в Восточном Средиземноморье, — пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Боррель добавил, что действия Анкары противоречат и подрывают усилия по возвращению к диалогу и переговорам, а также по достижению немедленного урегулирования противоречий между Кипром и Турцией, которое является единственным способом добиться стабильности и устойчивости в регионе, как это было подтверждено главами МИД Евросоюза 7 августа 2020 года.

Ранее Республика Кипр предупредила через NAVTEX о нарушении Турцией границ исключительной экономической зоны островного государства. В Никосии подчеркнули, что действия Yavuz и судов сопровождения являются незаконными и несанкционированными.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается сворачивать геологоразведочные работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на угрозу санкций, передавал NEWS.ru. С предложением о санкциях в отношении Турции выступили американские политики/

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Анкары и Афин. Греция обратилась к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.