Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы

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Турецкие власти в пять раз увеличат цену за проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы по праву, предоставленному Конвенцией Монтрё, пишет газета Sabah. Новый порядок вступит в силу 7 октября 2022 года. Уточняется, что будет упразднена 75-процентная скидка, установленная в 1983 году.

Со вступлением в силу постановления 7 октября 2022 года текущий доход с $40 млн будет увеличен до $200 млн за счет увеличения в 5 раз сборов за маяки, спасательные и медицинские сборы, — говорится в статье.

Конвенция Монтрё была принята в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, однако режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход боевых судов через Босфор и Дарданеллы.

20 апреля турецкие власти приостановили судоходство на Босфоре в обоих направлениях. Министр обороны Турции Хулуси Акар при этом заявил, что не допустит ввода российских военных кораблей в акваторию Черного моря.

В мае Турция решила отменить ряд военных учений НАТО. Власти страны заявили, что маневры Альянса могут воспринять как провокацию, что только повысит напряжение.