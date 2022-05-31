Турция не пустила корабли НАТО на учения в Черное море Турция отменила ряд военных учений НАТО из-за Конвенции Монтрё

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Турция решила отменить ряд военных учений НАТО в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу агентству Anadolu. Согласно конвенции, турецкие власти имеют право в экстренных ситуациях ограничить проход военных кораблей в Черное море.

Мы ввели Конвенцию Монтрё, вынуждены оставлять открытым воздушное пространство. Даже выходя за пределы конвенции, мы просим Россию по поводу кораблей, были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили. То есть мы играем важную роль, — сказал Чавушоглу.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщал о том, что Турция пытается удержать своих союзников по НАТО от вхождения в Чёрное море, так как это могут воспринять как провокацию, что только повысит напряжение.

До этого он утверждал, что не допустит ввода российских военных кораблей в акваторию Чёрного моря, и добавил, что Турция будет привержена Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году. Согласно документу, в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить либо полностью запретить движение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.