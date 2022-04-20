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Турция приостановила судоходство через Босфор

11:21, 20 апреля 2022
Турция приостановила судоходство через Босфор Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
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Турецкие власти приостановили судоходство на Босфоре в обоих направлениях, об этом передаёт турецкое агентство Анадолу. Запрет на проход кораблей начал действовать 20 апреля. Информации о дате возобновления судоходства пока нет.

Движение судов у берегов мегаполиса в направлении с севера на юг приостановлено 20 апреля с 02:00 по местному времени, а с юга на север — с 06:15, — передаёт агентство.

10 апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что не допустит ввода российских военных кораблей в акваторию Чёрного моря. Он добавил, что страна будет привержена Конвенции Монтрё, принятой в 1936 году. Согласно документу, в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить либо полностью запретить движение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Также Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении недалеко от острова Кефкен уже не первой якорной мины, размещённой украинскими силами вблизи своих портов, которые впоследствии сорвались и отправились в свободное плавание по Чёрному морю. На сайте турецкого ведомства сообщается, что к решению проблемы были привлечены подводные команды ВМС Турции.

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