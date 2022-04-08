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Минобороны Турции: военные корабли ВМФ России не пропустят в Чёрное море

Минобороны Турции не пропустит в Чёрное море военные корабли через Босфор и Дарданеллы
12:48, 10 апреля 2022
Минобороны Турции: военные корабли ВМФ России не пропустят в Чёрное море Пролив Босфор в Стамбуле Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что не допустит ввода российских военных кораблей в акваторию Чёрного моря, сообщили РИА Новости. Он добавил, что страна будет привержена Конвенции Монтре, принятой в 1936 году. Согласно документу, в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить либо полностью запретить движение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.

Турция останется приверженной Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Чёрное море,заявил Акар.

Ранее Акар заявил о намерении турецкой стороны эвакуировать своих граждан с Украины морским путём.

Также Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении недалеко от острова Кефкен уже не первой якорной мины, размещённой украинскими силами вблизи своих портов, которые впоследствии сорвались и отправились в свободное плавание по Чёрному морю. На сайте турецкого ведомства сообщается, что к решению проблемы были привлечены подводные команды ВМС Турции.

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