Минобороны Турции: военные корабли ВМФ России не пропустят в Чёрное море

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Экс премьер-министр Италии Сильвио Берлускони признался, что он «глубоко разочарован» поведением президента РФ Владимира Путина. В интервью изданию Ansa он заявил, что российский лидер взял на себя слишком «серьёзную ответственность перед всем миром», начав специальную военную операцию на Украине.

Я не могу и не хочу скрывать тот факт, что я глубоко разочарован и расстроен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьёзную ответственность перед всем миром, — сказал...