Минобороны Турции: военные корабли ВМФ России не пропустят в Чёрное море
Минобороны Турции не пропустит в Чёрное море военные корабли через Босфор и Дарданеллы
Никита Чайка
Никита Чайка
12:48, 10 апреля 2022
Пролив Босфор в СтамбулеФото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что не допустит ввода российских военных кораблей в акваторию Чёрного моря, сообщили РИА Новости. Он добавил, что страна будет привержена Конвенции Монтре, принятой в 1936 году. Согласно документу, в чрезвычайных ситуациях Турция имеет право ограничить либо полностью запретить движение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
Турция останется приверженной Конвенции Монтре, не допустит ввода военных кораблей в Чёрное море, — заявил Акар.
Ранее Акар заявил о намерении турецкой стороны эвакуировать своих граждан с Украины морским путём.
Также Министерство национальной обороны Турции сообщило об обнаружении недалеко от острова Кефкен уже не первой якорной мины, размещённой украинскими силами вблизи своих портов, которые впоследствии сорвались и отправились в свободное плавание по Чёрному морю. На сайте турецкого ведомства сообщается, что к решению проблемы были привлечены подводные команды ВМС Турции.