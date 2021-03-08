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Европа

Трубоукладчик «Академик Черский» пришёл в Калининград на испытания

10:30, 09 марта 2021 56
Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Трубоукладчик «Академик Черский», готовящийся присоединиться к прокладке газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), прибыл в район Калининграда для ходовых и предэксплуатационных испытаний, передаёт глобальная система позиционирования судов MarineTraffic. Оператор проекта — Nord Stream 2 AG — накануне заявил, что после всех необходимых процедур «Академик Черский» начнёт строительство своего участка магистрали в исключительной экономической зоне Дании.

Там сейчас уже находится баржа «Фортуна». Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Накануне немецкая экологическая организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) выступила против поставок в ФРГ сжиженного природного газа из Соединённых Штатов и строительства в стране морских терминалов для его приёма. Пикантность ситуации заключается в том, что DUH является непримиримым противником российского газопровода «Северный поток — 2».

Организация оспаривала практически все разрешения, выданные немецкими властями на его строительство. Существовали даже подозрения в ангажированности Deutsche Umwelthilfe. По мнению представителей организации, Германии не нужен ни российский, ни американский газ, потому что спрос на него во всём мире падает. Прошедшая холодная зима в Европе развеяла это заблуждение, но подтолкнула многих оценить опасность для экологии поставок СПГ из США и трубопроводного газа.

Ранее председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер предложил в случае необходимости использовать газопровод «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Москву. Политик заявил, что на самом деле газопровод «не в европейских интересах». Он полагает, что так как правительство ФРГ не собирается останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его «в качестве рычага во внешней политике», писал NEWS.ru.

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