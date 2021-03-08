Противники «Северного потока — 2» выступили против американского СПГ

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Немецкая экологическая организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) выступила против поставок в ФРГ сжиженного природного газа из Соединённых Штатов и строительства в стране морских терминалов для его приёма.

Пикантность ситуации заключается в том, что DUH является непримиримым противником российского газопровода «Северный поток — 2». Организация оспаривала практически все разрешения, выданные немецкими властями на его строительство. Существовали даже подозрения в ангажированности Deutsche Umwelthilfe. По мнению представителей организации, Германии не нужен ни российский, ни американский газ, потому что спрос на него во всём мире падает.

Прошедшая холодная зима в Европе развеяла это заблуждение, но подтолкнула многих оценить опасность для экологии поставок СПГ из Соединённых Штатов и трубопроводного газа. Актуальности проведения такой оценки добавляют намерения Евросоюза ввести углеродный налог для импортёров «грязных товаров», который также коснётся и поставщиков из России.

Трубопровод с точки зрения экологических рисков и выбросов CO2, разумеется, безопаснее, — считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

По его словам, это связано с тем, что трубопровод — статический объект в одинаковых геологических условиях под постоянным технологическим контролем. Транспортировка же морем и сушей СПГ — это всегда риски аварий и нештатных ситуаций.

По разным оценкам, углеродный след от сжижения и доставки СПГ потребителям в 2–4 раза выше, чем углеродный след от трубопроводного газа, что побуждает производителей СПГ готовиться к новым требованиям ключевых импортёров энергоресурсов, передаёт «Российская газета».

Однако на этом проблемы для производителей СПГ из Соединённых Штатов не заканчиваются. Дело в том, что добыча сланцевого газа, а именно он используется для сжижения в США, выполняется с использованием технологии многостадийного гидроразрыва пласта, в результате чего образуются трещины, через которые газ концентрируется в одной зоне и выкачивается наружу. Данный метод считается крайне вредным для экологии. В Министерстве охраны окружающей среды Германии в 2020 году на запрос партии «зелёных» отметили, что СПГ, произведённый из газа, добытого при помощи технологии МГРП, такой же вредный для климата, как и уголь.

Ранее председатель фракции Европейской народной партии Манфред Вебер предложил в случае необходимости использовать газопровод «Северный поток — 2» в качестве инструмента давления на Москву. Политик заявил, что на самом деле газопровод «не в европейских интересах». Он полагает, что так как правительство ФРГ не собирается останавливать строительство трубопровода, Брюсселю необходимо использовать его «в качестве рычага во внешней политике». По его словам, использование «Северного потока — 2» необходимо решать по мере того, как «будет себя вести» российское руководство.

Политик заявил, что власти РФ должны вернуться к партнёрскому сотрудничеству. В противном же случае газопровод не сможет полноценно работать. Он также призвал европейцев вести себя во внешней политике более уверенно.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств, писал NEWS.ru.