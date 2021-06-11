Три человека погибли при крушении самолёта во Франции

https://static.news.ru/photo/286201a2-ac16-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Во Франции в результате крушения небольшого самолёта погибли три человека. Об этом сообщает газета Voix du Nord.

Инцидент произошёл в регионе О-де-Франс на севере страны. По данным издания, туристический самолёт рухнул в коммуне Вамбреши в субботу, 12 июня, около полудня. Крушение произошло вскоре после вылета с аэродрома Бондю.

Самолёт упал рядом с местным рестораном. Жилые дома и офисные здания не пострадали.

В мэрии изданию рассказали, что на борту находилась семья из Безье, они направлялись в Бельгию повидаться с родственниками.

Сообщается также, что перед крушением местные жители слышали «громкий гул».

Ранее сообщалось, что истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии потерпел крушение в Чёрном море. Это произошло в ходе тренировочного полёта в рамках учений «Шабла 21».