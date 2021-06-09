Истребитель ВВС Болгарии упал в Чёрное море

https://static.news.ru/photo/2f4bbb2c-c8ec-11eb-bc1c-96000091f725_660.jpg Фото: U.S. Air Force/Public domain/wikipedia.org

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии потерпел крушение в Чёрном море. Это произошло в ходе тренировочного полёта в рамках учений «Шабла 21». Об инциденте сообщили представители Минобороны республики, передаёт телеканал BTV.

По имеющимся сведениям, связь с истребителем была потеряна в ночь на 9 июня.

Немедленно была начата поисково-спасательная операция, которая продолжается. В ней участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС, — рассказали в оборонном ведомстве.

На место крушения истребителя выехал глава болгарского Минобороны. Учения были приостановлены.

Ранее стало известно, что польский истребитель МиГ-29 в ходе учений по ошибке расстрелял такой же самолёт, летевший с ним в паре. Об этом во вторник, 8 июня, заявили представители Минобороны страны. В результате обстрела второй истребитель получил серьёзные повреждения. Однако пилот МиГ-29 не пострадал и сумел посадить самолёт. Обстрел вёлся из 30-мм авиационной пушки.