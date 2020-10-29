Третья жертва террориста в Ницце перед смертью призналась в любви к детям

https://static.news.ru/photo/d7c15926-19e5-11eb-8afc-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/SEBASTIEN NOGIER/ТАСС

Смертельно раненая террористом в соборе Нотр-Дам в Ницце сумела выбежать из церкви и обратиться к прохожим.

Скажите моим детям, что я их люблю, — успела произнести женщина, а затем потеряла сознание, сообщает «Царьград».

29 октября злоумышленник напал с ножом на прихожан базилики. Двоих человек он убил внутри церкви, причём одна из женщин была обезглавлена. Всего жертвами атаки стали три человека.

Мэр города Кристиан Эстрози назвал произошедшее «исламским фашизмом», он подчеркнул, что преступление совершил радикализированный мусульманин, который после задержания кричал «Аллах Акбар». Градоначальник считает, что в стране нужно любой ценой искоренить исламский фашизм.

Как писал NEWS.ru, власти Ниццы приняли решение временно закрыть все церкви после произошедшего теракта. Принимаются все необходимые меры для безопасности жителей в общественных местах.

Ранее в Авиньоне вооружённый ножом мужчина напал на полицейских. В момент атаки он выкрикивал «Аллах Акбар». Силовики открыли по злоумышленнику огонь. Он скончался.